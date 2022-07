Primeira morte causada por monkeypox no Brasil, arquivamento de apurações contra Bolsonaro e muito mais: confira os destaques da semana

‘Ponto Final’ também fala das convenções partidárias por todo país, a ampliação da rede 5G e a estimativa do FMI sobre o PIB brasileiro em 2022 e 2023

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 978 casos da Monkeypox em 13 estados e Distrito Federal, a maioria (744) em São Paulo



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no “Ponto Final”, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Cenário político, econômico e internacional em um só lugar. Saiba mais sobre o pedido da vice-procuradora da República, Lindôra Araújo, ao Supremo Tribunal Federal (STF) para arquivar apurações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), ministros e ex-ministros do governo. Documentos foram baseados no relatório final da CPI da Covid-19, que ocorreu em 2021, e acusavam o chefe do Executivo de crimes como charlatanismo e prevaricação. Outro fato que repercutiu foi o avanço dos casos da varíola dos macacos e a primeira morte pela doença no país. A vítima era um homem de 41 anos, do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 978 casos da Monkeypox em 13 estados e Distrito Federal, a maioria (744) em São Paulo.

No cenário eleitoral, as convenções partidárias estão a todo vapor. No sábado, 23, o Avante lançou oficialmente a candidatura de André Janones à Presidência da República. Já Bolsonaro formalizou a candidatura no domingo, 24, no Maracanãzinho (RJ). Além da primeira-dama Michelle Bolsonaro e aliados do mandatário, também esteve presente no evento o vice da chapa, General Walter Braga Netto. Após alguns impasses, o MDB confirmou a candidatura de Simone Tebet. A convenção aconteceu em formato virtual nesta quarta, 27. Além disso, o PSDB e Cidadania aprovaram apoio a senadora, mas o vice ainda não foi definido pelas siglas. O Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI, elevou a projeção do PIB brasileiro para 2022, entretanto, a previsão para 2023 é que volte cair. No último relatório, em abril, a expectativa era uma alta de 0,8% neste ano. Agora, esse número foi revisado para 1,7%. No entanto, para 2023, a previsão é de queda, de 1,4% para 1,1%. No campo da tecnologia, uma boa notícia: o 5G chegou para mais cidades do Brasil. A Anatel liberou o uso da rede para as capitais João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte nesta sexta-feira, 29.