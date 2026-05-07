Primeira onda de frio intenso de 2026 chega ao Brasil

Final de semana será marcado por temperaturas baixas no centro-sul e há chance de chuva invernal no Sul do país

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Frio intenso deve ser registrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul



Quem estava sentindo falta do frio já pode preparar as cobertas e o chocolate quente, porque a primeira onda de frio de 2026 já está chegando ao país. No sul, vários sistemas atuam e uma forte frente fria provoca chuvas intensas. Acompanhando a chuva, uma massa de ar polar trará o frio para o continente.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, o frio intenso deve ser registrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, com temperaturas 5ºC ou mais abaixo da média. Nas áreas serranas, temperaturas negativas são esperadas e há, inclusive, chance de chuva invernal.

A massa de ar frio será tão intensa que deve atingir áreas do Norte do país, como Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Nesses locais, as temperaturas cairão, mas não será o mesmo cenário do Sul. Na região sudeste os termômetros ficarão entre 3ºC e 5ºC abaixo da média, atingindo áreas do centro-sul de São Paulo, Rio de Janeiro e Serra Mineira.

Na capital paulista, o sábado ainda será mais quente, com máxima de 29ºC, mas com a chuva já avançando. O domingo, de Dia das Mães, será chuvoso com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC. O frio, no entanto, não será tão duradouro e a partir de quarta-feira as temperaturas já voltam a subir.

Antes do frio, o Brasil terá fortes rajadas de vento

Além da frente fria, se forma também um ciclone extratropical muito forte, classificado como “ciclone bomba”. O fenômeno ocorrerá sobre o oceano, na costa da província de Buenos Aires e, apesar de fomentar os ventos intensos, não terá influência direta no Brasil e não vai passar sobre nenhum estado brasileiro.

As rajadas de vento devem ocorrer até o dia 10 de maio, mesmo sem a ocorrência de chuva. É o que os meteorologistas chamam de “rajadas secas”. Na sexta-feira, no Rio Grande do Sul, os ventos podem chegar a 90km/h, em boa parte do estado, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Já no sábado ventos de 40 km/h a 50 km/h avançam por Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. No domingo, rajadas de vento frias alcançam Mato Grosso, Rondônia e Acre. No sudeste, o alerta é para as áreas litorâneas de Rio de Janeiro e São Paulo.