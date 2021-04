Primeira remessa de vacinas da Pfizer chega ao Brasil no próximo dia 29

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, recepcionará o carregamento com 1 milhão de doses que será entregue no aeroporto de Viracopos, em Campinas

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/10/2020 Primeiro lote das 100 milhões de doses da vacina da Pfizer adquiridas pelo Brasil chega em Campinas no final do mês



O Ministério da Saúde informou que a primeira remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 chegará ao Brasil no próximo dia 29. Um milhão de doses deverão ser recepcionadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Na última quarta-feira, o governo federal conseguiu a antecipação de dois milhões de doses do imunizante fabricado pela farmacêutica norte-americana. No total, o Brasil receberá 100 milhões de vacinas da Pfizer, sendo 15,5 milhões até junho. Como a farmacêutica já obteve registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — foi a primeira no Brasil a consegui-lo —, a vacina está apta a ser aplicada na população em geral. No entanto, ainda não há previsão de quando terminará a vacinação dos grupos tidos como prioritários (idosos e profissionais da saúde, por exemplo). Além da Pfizer, o Instituto Butantan e a AstraZeneca estão autorizadas a distribuir seus produtos no Brasil.