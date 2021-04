Primeiras cestas básicas arrecadas pela Jovem Pan e Instituto Brasil 200 são entregues

Meta de R$ 100 mil foi atingida já no primeiro dia de arrecadação; com isso, agora as empresas esperam alcançar R$ 1 milhão para que sejam distribuídas 20 mil cestas

beneficiados deste primeiro dia são 50 moradores de Caieiras e 350 moradores da favela de Paraisópolis



As primeiras cestas básicas arrecadadas pela Campanha Contra a Fome, da Jovem Pan e do Instituto Brasil 200, começaram a ser entregues nesta sexta-feira, 9 de abril. Os beneficiados deste primeiro dia são 50 moradores de Caieiras e 350 moradores da favela de Paraisópolis. De acordo com o presidente do Brasil 200, Gabriel Kanner, a meta de R$ 100 mil foi atingida já no primeiro dia de campanha. Com isso, agora as empresas esperam alcançar R$ 1 milhão para que sejam distribuídas 20 mil cestas no total.

“É um dia muito gratificante, que começamos a fazer a entrega das cestas da campanha que lançamos na última segunda-feira”, afirmou Kanner. Ele agradeceu as doações e pediu mais apoio, independente dos valores. “Será muito bem vindo”, completou. No sábado, mais 400 cestas de alimento serão entregues: 50 em Paraisópolis, 150 no Instituto Ação Geral e 200 para a ONG Pequeno Mestre. Para doar, clique AQUI.