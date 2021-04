Saiba como doar para campanha de ajuda humanitária da Jovem Pan e Instituto Brasil 200

Objetivo é arrecadar pelo menos R$ 100 mil que serão revertidos em cestas básicas de R$ 50 cada

Pixabay Insumos serão entregues a famílias cadastradas através de ONGs parceiras, como: G10 Favelas, Pequeno Mestre e Instituição Patris



A Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 lançam, nesta segunda-feira, 5, uma campanha de ajuda humanitária com o objetivo de arrecadar R$ 500 mil que serão revertidos em cestas básicas de R$ 50 cada. Inicialmente, a meta era de R$ 100 mil. Os insumos serão entregues a famílias cadastradas através de ONGs parceiras. São elas: G10 Favelas, Pequeno Mestre e Instituição Social Patris – Casa do Pai. As doações em dinheiro podem ser feitas através do site por PayPal, PagSeguro ou PIX. Quem preferir doar alimentos, pode entrar em contato através das redes sociais, como o Instagram, ou pelo WhatsApp.

De acordo com o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, o pior momento da pandemia da Covid-19 até agora exige nossa atenção. “Estamos com milhões de desempregados, pessoas há mais de um ano sem trabalhar. A situação está difícil para todo mundo, imagina nas comunidades. Está complicada a situação. Nosso objetivo é unir esforços para arrecadar uma grande quantidade de alimentos.” Ele fez um apelo aos ouvintes do Grupo Jovem Pan e aos empresários da indústria de alimentos. “Doações são bem vindas.”

Vale lembrar que a campanha não se restringe ao Estado de São Paulo. O presidente da Associação Pequeno Mestre, líder comunitário Cezar Snype, reforçou o recado. “O cenário é bem degradante, mesmo porque muitas pessoas perderam seus empregos no início da pandemia. Entregamos cesta básica, kit higiene, mas a situação está se agravando a cada mês. Temos famílias que não tem o que comer no dia. De grão em grão a gente consegue abastecer essas pessoas e, quem sabe, dar um mínimo de esperanças para elas”, finaliza.