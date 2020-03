Governo de SP anuncia que primeiro brasileiro diagnosticado com coronavírus está curado

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO Doria, anunciou a suspensão de eventos de qualquer natureza com mais de 500 pessoas



O coordenador do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo, o infectologista David Uip, anunciou nesta sexta-feira (13) a cura do primeiro brasileiro internado com Covid-19 no País. Ele estava no hospital Albert Einstein, que abriga grande parte dos infectados no Estado. Trata-se do primeiro paciente diagnosticado com o vírus.

Em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a suspensão de eventos de qualquer natureza com mais de 500 pessoas. Além disso, as aulas na rede pública serão gradualmente interrompidas a partir de segunda-feira (16). A decisão de não fechar abruptamente as instituições de ensino foi tomada para que os pais possam se organizar.