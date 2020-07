Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Queiroz e esposa

Advogados usaram como argumentos o ‘atual estágio da pandemia do coronavírus’ e o câncer do ex-assessor

Divulgação Queiroz foi preso no dia 18 de junho, e Márcia segue foragida desde então, quando foi alvo de mandado de prisão preventiva



O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio Noronha, concedeu nesta quinta-feira, 9, prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia de Aguiar. Coube a ele analisar o tema porque, pelas regras internas do tribunal, o presidente do STJ é o responsável por decidir sobre questões urgentes no recesso.

Queiroz foi preso no dia 18 de junho, quando foi alvo de mandado de prisão preventiva, e Márcia segue foragida desde então. No dia 22, a defesa dela entrou com pedido de habeas corpus na Justiça do Rio. Márcia é acusada de ajudar na suposta obstrução de Justiça ao longo das investigações sobre a “rachadinha” no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Queiroz seria o operador do esquema.

No pedido da defesa, os advogados usaram como argumentos o “atual estágio da pandemia do coronavírus” e o câncer no cólon, que fez com que o ex-assessor se submetesse a uma cirurgia de próstata há dois meses. Os advogados, porém, dizem não ter conseguido “prontuários, laudos e relatórios médicos” porque a Santa Casa da cidade paulista de Bragança Paulista exigiu que houvesse “determinação legal” para a entrega dos documentos.