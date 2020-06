Vídeo mostra momento da prisão de Fabrício Queiroz; assista

Divulgação Vídeo mostra a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz



Policiais civis gravaram o momento da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (18).

Queiroz foi encontrado em um sítio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. As imagens mostram o ex-assessor aguardando os policiais sentado. Ele não resistiu à prisão.

Assista abaixo:

Veja o vídeo que mostra o momento da prisão de Fabrícío Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (18), pela Polícia Federal. pic.twitter.com/ZtsZ1RW8kz — Jovem Pan News (@JovemPanNews) June 18, 2020

Fabrício Queiroz foi preso nesta manhã em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel pertence ao advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef. As informações sobre o paradeiro do ex-assessor foram dadas à Polícia Civil pelo caseiro do sítio.

A prisão faz parte de desdobramento da investigação que apura esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o desvio de públicos por meio da devolução parcial de salário pelos assessores. O policial militar aposentado também é investigado por lavagem de dinheiro fazendo transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados. Ele teria movimentado R$ 1,2 milhão em sua conta bancária de forma atípica, de acordo com o Coaf (Conselho de Atividades Financeiras).