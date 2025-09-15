Jovem Pan > Notícias > Brasil > Procon-SP vai monitorar ligações indesejadas para auxiliar Anatel com novo sistema de identificações de chamadas

Procon-SP vai monitorar ligações indesejadas para auxiliar Anatel com novo sistema de identificações de chamadas

Ação é uma resposta a uma alteração no Regulamento Geral de Telecomunicações, que isenta as empresas de telemarketing da obrigação de usar o prefixo 0303, agora substituído pela expressão ‘Origem Verificada’

  Por da Redação
  15/09/2025 12h15
LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/03/2022 Telemarketing Empresas de telemarketing estão isentas da obrigação de usar o prefixo 0303, agora substituído pela expressão 'Origem Verificada'

O Procon-SP anunciou que intensificará o monitoramento das queixas relacionadas a ligações indesejadas nos próximos três meses. Essa ação é uma resposta a uma alteração no Regulamento Geral de Telecomunicações, que isenta as empresas de telemarketing da obrigação de usar o prefixo 0303, agora substituído pela expressão “Origem Verificada”.

Com o intuito de reduzir as chamadas de telemarketing não solicitadas, o Procon-SP disponibiliza o serviço “Não Me Ligue”. Os consumidores podem se cadastrar através do site oficial, onde é possível bloquear ligações de empresas e de terceiros. Até julho deste ano, a plataforma já registrou mais de 443 mil reclamações e conta com mais de 3,5 milhões de números cadastrados.

Além de bloquear chamadas indesejadas, o serviço “Não Me Ligue” também permite que os usuários façam denúncias sobre práticas abusivas. Essa iniciativa visa proteger os consumidores e garantir que suas preferências em relação a comunicações sejam respeitadas.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA

