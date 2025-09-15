Índice de Atividade Econômica do Brasil apresenta queda de 0,53% em julho, abaixo da expectativa do mercado

Dados mostram que setor de serviços caiu 0,19%, enquanto a indústria teve uma queda mais acentuada de 1,07%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central divulga que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou uma queda de 0,53% em julho



O Banco Central divulgou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou uma queda de 0,53% em julho, em comparação ao mês anterior. Em junho, o índice já havia registrado uma diminuição de 0,25%. O resultado de julho ficou aquém da expectativa da Reuters, que previa uma retração de 0,20%.

Analisando os componentes do IBC-Br, o índice que exclui a agropecuária teve uma redução de 0,43%, após uma leve queda de 0,09% em junho. O setor agropecuário, por sua vez, enfrentou um recuo de 0,81%. Os dados também mostram que o índice de serviços caiu 0,19%, enquanto a indústria teve uma queda mais acentuada de 1,07%. O segmento de impostos também apresentou uma diminuição de 0,69%.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, julho de 2024, o IBC-Br totalizou um crescimento de 1,15%, embora esse número também tenha ficado abaixo da mediana das projeções, que era de 1,50%. O índice que exclui a agropecuária avançou 1,01%, enquanto o setor agropecuário registrou um aumento de 3,48%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os dados referentes aos serviços mostraram um crescimento de 1,57%, e a indústria teve um avanço mais modesto de 0,41%. No entanto, o índice de impostos apresentou uma queda de 0,36% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA