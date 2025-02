Procurador de Justiça de SP defende uso de reconhecimento facial no Carnaval

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa diz que a adoção dessa ferramenta pode contribuir para a segurança e a prevenção de delitos durante as festividades

Fernando Frazão/Agência Brasil Prefeitura de São Paulo implementará o sistema de reconhecimento facial pela primeira vez no Carnaval



O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, manifestou apoio ao uso da tecnologia de reconhecimento facial durante os blocos de carnaval, uma posição que contrasta com a recomendação da Defensoria Pública, que solicitou a suspensão desse recurso. Segundo ele, a adoção dessa ferramenta pode contribuir para a segurança e a prevenção de delitos durante as festividades. Este ano, a Prefeitura de São Paulo implementará o sistema de reconhecimento facial pela primeira vez no Carnaval, mesmo diante de preocupações sobre a possibilidade de identificar erroneamente pessoas que não representam ameaça. Paulo Sérgio defende que os benefícios da tecnologia superam os potenciais riscos, ressaltando que até o momento não houve registros de problemas associados ao uso do Smart Sampa.

O procurador também argumentou que a tecnologia é projetada para identificar apenas indivíduos com mandados de prisão em aberto, minimizando assim o risco de discriminação racial. Ele destacou que o sistema se baseia em dados biométricos, o que, segundo ele, reduz a possibilidade de erros relacionados à cor da pele. Além disso, Paulo Sérgio mencionou que o reconhecimento facial já é utilizado em outros eventos de grande porte, como partidas de futebol, e acredita que sua aplicação no carnaval poderá aumentar a segurança geral.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA