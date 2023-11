Produtora dos shows de Taylor Swift no Brasil muda regras e permite entrada com água e alimentos

T4F apresentou novo plano de ação após morte da estudante Ana Clara Benevides Machado na noite desta sexta-feira; empresa diz que restringia acesso por recomendação dos órgãos públicos

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de fãs na fila de entrada para o segundo show da cantora Taylor Swift



Após a morte de uma jovem no primeiro show da cantora Taylor Swift realizado no Rio de Janeiro, a T4F (Time for Fun), empresa responsável pelos shows da americana no Brasil, anunciou mudanças nas regras de acesso. Nas cinco próximas apresentações da artista no país — serão mais duas no Rio e três em São Paulo —, os fãs poderão entrar com copos de água e alimentos industrializados, desde que as embalagens estejam lacradas, além de garrafas plásticas flexíveis (outros materiais como metal, alumínio e garrafas térmicas estão proibidos). Além disso, haverá fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. “Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento”, prometeu a produtora. O novo plano de ação, segundo a T4F, foi motivado pela onda de calor que atinge o Sudeste. Embora tenha se solidarizado anteriormente, a empresa não citou em seu plano de ação a morte da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante o primeiro show de Taylor no estádio do Engenhão, na noite de sexta-feira, 17.

Segundo uma amiga que acompanhou Ana Clara no evento, a estudante passou mal durante a execução da segunda música. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi atendida por uma equipe de brigadistas e paramédicos, recebeu os primeiros socorros no posto médico do Engenhão e depois acabou transferida ao Hospital Salgado Filho. Lá, após quase uma hora de atendimento emergencial, não resistiu. Mais de mil pessoas que fora ao show de Taylor Swift precisaram de atendimento por causa do calor. Para as novas apresentações, a T4F informou que Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início, entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. “Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando oito postos médicos disponíveis, oito ambulâncias e oito UTIs móveis.

A empresa afirma que restringiu a entrada com copos e garrafas de água no primeiro concerto por orientação dos órgãos públicos. Além disso, infirmou que a comercialização de bebidas e alimentos, é de responsabilidade da administração do estádio. Como resposta à tragédia no Rio de Janeiro, o governo federal editou uma portaria que permite aos fãs entrarem com água em shows no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. Taylor Swift está no Brasil para a turnê The Eras Tour. Ela fez ontem o primeiro de cinco shows no país. Neste final de semana, fará mais duas apresentações no Engenhão. Nos dias 24, 25 e 26, será a vez de São Paulo receber a cantora, uma das maiores artistas pop contemporâneas. Os espetáculos na capital paulista serão realizados no Allianz Parque, na zona oeste da cidade. A organização estima que cerca de 375 mil pessoas assistirão às performances da artista americana no país.