Jovem Pan > Notícias > Brasil > Professora é presa por agredir aluno de 4 anos em Caxias do Sul

Professora é presa por agredir aluno de 4 anos em Caxias do Sul

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram Leonice Batista dos Santos atingindo o menino com uma pilha de livros e proferindo ofensas

  • Por da Redação
  • 22/08/2025 18h32 - Atualizado em 22/08/2025 18h32
  • BlueSky
Divulgação/Polícia Civil Professora flagrada agredindo aluno de 4 anos é presa A situação foi prontamente reportada à polícia pelos pais do menino

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul efetuou nesta sexta-feira (22) a prisão preventiva da professora que agrediu um aluno de apenas quatro anos, que perdeu um dente e teve outros cinco comprometidos. O episódio ocorreu em uma escola localizada em Caxias do Sul na segunda-feira (18), e a detenção da educadora se deu em Palmeira das Missões, uma cidade situada a aproximadamente 360 km de distância.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram a professora Leonice Batista dos Santos atingindo o menino com uma pilha de livros e proferindo ofensas. Após a agressão, a docente levou a criança ao banheiro, onde a obrigou a lavar a boca.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A situação foi prontamente reportada à polícia pelos pais do menino, além da própria instituição de ensino, a Escola Xodó da Vovó. Em resposta ao ocorrido, a escola tomou a decisão de demitir a professora imediatamente, demonstrando um posicionamento firme contra a violência.

Leia também

Cresce o número de brasileiros que moram sozinhos
Brasil nega pedido da ONU para subsidiar a acomodação dos países em Belém durante a COP30

Publicado por Nátaly Tenório 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >