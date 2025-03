Professores da rede estadual de São Paulo marcam greve para abril

Categoria exige aumento do número de docentes efetivos, respeito ao piso salarial e climatização das salas de aula; deliberação foi tomada em uma assembleia promovida pela Apeoesp

Sérgio Barzaghi/Governo do Estado SP Professores de SP marcam greve para abril



Os educadores da rede pública estadual de São Paulo decidiram iniciar uma greve no dia 25 de abril. A ação visa pressionar o governo de Tarcísio de Freitas a atender a demandas essenciais. A deliberação foi tomada em uma assembleia promovida pela Apeoesp, o sindicato que representa a categoria, nesta sexta-feira (21).

Entre as principais solicitações dos professores está a necessidade de aumentar o número de docentes efetivos nas escolas. Além disso, eles reivindicam que o Piso Nacional Salarial seja respeitado, uma vez que, atualmente, os profissionais recebem uma bonificação que não é considerada no cálculo de férias e aposentadorias, o que gera insatisfação.

A categoria também está insatisfeita com a falta de climatização nas salas de aula. Atualmente, apenas 2,7% das salas de ensino estão climatizadas, o que coloca São Paulo em uma posição desfavorável em comparação com outras regiões do Brasil. Os profissionais consideram essa situação insustentável e exigem um plano que contemple a melhoria das condições de ensino.

