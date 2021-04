Profissionais da educação de SP já podem se cadastrar para receber vacina contra Covid-19

Primeira etapa da imunização terá início no dia 12 de abril e destinará 350 mil doses para os trabalhadores acima dos 47 anos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Além dos professores, poderão receber a vacina todos os demais funcionários de creches e escolas



O governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira, 1, o site onde os profissionais da educação devem se cadastrar para receber primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com comunicado da Secretaria da Educação, a primeira etapa da imunização terá início do dia 12 de abril e destinará 350 mil doses para os trabalhadores com 47 anos ou mais. No entanto, o secretário Rossieli Soares recomendou que todos os funcionários de escolas realizem a inscrição desde já, mesmo que estejam abaixo da faixa etária que será vacinada nesse primeiro momento. A medida, que visa garantir um retorno mais seguro às atividades presenciais, vale para toda a rede privada, federal, estadual e municipal de São Paulo, das creches ao ensino médio. Poderão ser imunizados professores fixos e temporários, diretores, vice-diretores, coordenadores, secretários, auxiliares de serviços gerais, monitores, cuidadores, merendeiros e faxineiros. Opresidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Geraldo Reple, ressaltou que o cadastro não é o mesmo que agendamento da vacinação. “Cada município terá uma forma de realizar a vacinação no seu território”, explica.

Como se cadastrar