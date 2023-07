Profissionais de segurança em voo decidem se haverá greve neste sábado

Votação ocorrerá até as 22 horas; de acordo com o sindicato que representa a categoria, as negociações começaram em abril

Profissionais atuam no setor de Proteção ao Voo decidem neste sábado, 22, se haverá ou não uma greve da categoria. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial e melhores condições no plano de saúde. Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Proteção ao Voo (SNTPV), a votação ocorrerá até as 22h. De acordo com o sindicato, as negociações com a NAV Brasil começaram há 4 meses. Neste período, foram 27 reuniões com a estatal que não resultaram em uma consenso entre as partes. A empresa atua nos serviços de navegação aérea de aeroportos como Guarulhos, Campinas e Santos Dumont, além de Controles de Aproximação, como Macaé, Londrina e Ilheus. São 44 localidades atendidas por estes profissionais.

As principais reivindicações dos empregados se referem às cláusulas econômicas. O sindicato informou que desde o último acordo, fechado durante a pandemia da Covid-19, a categoria não teve correção salarial. A entidade pleiteia 8,5%, que segundo o SNTPV é INPC calculado no período. “Se somam outras perdas, como o subsídio do plano de saúde que com a falta de correção das tabelas, chega a comprometer 80% do salário de alguns colegas”, explicou o SNTPV. A empresa chegou a oferecer 3,83%, mas a proposta foi rejeitada pela categoria. Ainda de acordo com o sindicato, os trabalhadores perderam os percentuais de horas extras, adicionais noturnos e férias. “O que queremos é um acordo coletivo de trabalho justo, para quem não deixou de trabalhar durante a pandemia, para quem entrega um trabalho com excelência e que, apesar das dificuldades citadas, mantém o profissionalismo”, pontuou a categoria. A Jovem Pan procurou a NAV Brasil, mas não obteve retorno até o fechamento da nota. O espaço segue aberto. O SNTPV representa os controladores de tráfego aéreo, meteorologistas aeronáuticos, técnicos de informações aeronáuticas, operadores de estação de rádio, técnicos de manutenção e outros profissionais responsáveis pela segurança dos voos no Brasil.