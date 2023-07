Suspeito de roubo a uma residência morre enquanto tentava fugir por tubulação de esgoto em SP

Segundo a SSP, homem teria participado de um assalto a uma residência na Rua Sérgio Lacerda, no bairro Parque dos Príncipes, na zona oeste da capital paulista; polícia procura outros suspeitos

Divulgação/SSP Suspeitos entraram em confronto com a Polícia Militar e um deles acabou morrendo



Um homem de 26 anos, suspeito de participar de um assalto a uma residência, em São Paulo, morreu na tarde da última terça-feira, 18. O rapaz tentativa fugir por uma tubulação de esgoto junto com um comparsa, quando houve um confronto entre os suspeitos e agentes da Polícia Militar (PM), onde o jovem acabou sendo baleado. Segundo a Secretaria de Segurança de Pública (SSP), ele teria participado de um assalto a uma residência na Rua Sérgio Lacerda, no bairro Parque dos Príncipes, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a pasta, os policiais foram informados que durante o roubo houve uma troca de tiros entre os seguranças do condomínio e os assaltantes. Os criminosos conseguiram fugir do local. Ainda segundo a SSP, os policiais localizaram dois homens em uma tubulação de esgoto. Houve um novo confronto e um dos suspeitos foi baleado. Ele chegou a ser levado ao Pronto Socorro Bandeirantes, mas não resistiu. Seu comparsa conseguiu fugir. Segundo o órgão, o Instituto de Criminalística e o Instituo Médico Legal (IML) foram acionados. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), “que atua para identificar e prender os outros envolvidos”, segundo informou a SSP.