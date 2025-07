Programa habitacional de SP ultrapassa 200 mil atendimentos desde 2023

O programa Casa Paulista, do governo de São Paulo, superou a marca de 200 mil atendimentos habitacionais e urbanos desde o início da atual gestão, em 2023. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, foram registrados 207.956 atendimentos, que incluem desde a entrega de novas moradias até regularização fundiária, reformas em residências e auxílio provisório para famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os principais números divulgados, estão a entrega de 60.310 novas moradias — sendo 20,7 mil por meio de produção direta do Estado e 39,5 mil com subsídios ou crédito habitacional. Além disso, 129,4 mil imóveis passaram por regularização fundiária, e outras 11.076 famílias foram beneficiadas com reformas e obras de urbanização, por meio de iniciativas como o programa Viver Melhor.

Também foram concedidos mais de 7 mil auxílios moradia para famílias em situação emergencial, incluindo acolhimentos temporários e subsídios mensais. No mesmo período, o governo estadual emitiu 73,7 mil cartas de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 45% em relação aos subsídios concedidos nos dez anos anteriores, entre 2012 e 2022.

Segundo a secretaria, os investimentos na área habitacional somam R$ 5,7 bilhões desde 2023 — valor que já supera o total aplicado nos sete anos anteriores. O secretário Marcelo Branco afirma que os resultados refletem a prioridade dada ao setor habitacional pelo governo estadual. “É fundamental investir no setor para promover a superação da pobreza e levar dignidade para as famílias que mais precisam do apoio do Estado”, declarou.