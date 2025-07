Governo de SP reforça alerta para vacinação contra sarampo com início das férias escolares

Vacina contra a doença, conhecida como tríplice viral, está disponível para todas as idades e também oferece proteção contra rubéola e caxumba

Divulgação/Ministério da Saúde Em 2025, o Brasil registrou cinco casos de sarampo, sendo um deles em São Paulo



O governo de São Paulo emitiu um alerta significativo sobre o risco de sarampo durante o período de férias, enfatizando a importância crucial da vacinação. Esta preocupação se intensifica especialmente devido ao aumento das viagens nacionais e internacionais, uma vez que países vizinhos relataram casos recentes da doença. Desde 2024, a Organização Mundial de Saúde tem observado uma escalada global do sarampo, o que levou o governo paulista a fazer um apelo urgente para que a população tome precauções e se vacine, especialmente antes de viajar. A vacina contra o sarampo, conhecida como tríplice viral, está disponível para todas as idades e também oferece proteção contra rubéola e caxumba.

Em 2025, o Brasil registrou cinco casos de sarampo, sendo um deles em São Paulo, o que reforça a preocupação das autoridades de saúde. O governo recomenda que aqueles que não têm certeza sobre sua imunização procurem uma unidade básica de saúde para verificar a necessidade de um reforço. A vacinação deve ser realizada, se necessário, 15 dias antes de viagens para garantir a imunização adequada. Além disso, é importante estar atento a sintomas como febre intensa, que podem indicar a presença da doença.

Apesar do alerta, o governo de São Paulo relata bons resultados na cobertura vacinal, especialmente entre crianças, o que é um sinal positivo na luta contra o sarampo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cobertura da vacina tríplice viral aumentou de 78% em 2022 para 98,6% em 2024, um índice considerado excelente. Outras vacinas também apresentaram melhorias significativas, como a de febre amarela, que subiu de 64% para 81% no mesmo período.