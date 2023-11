Programa ‘Mala Pronta’, da Jovem Pan News, concorre ao Prêmio Europa de Comunicação

Patty Leone, influenciadora digital de turismo, percorre os quatro cantos do planeta para mostrar os roteiros mais interessantes e descolados

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News 'Mala Pronta' na Dinamarca é finalista de Prêmio Europa de Comunicação 2023



O programa “Mala Pronta“, da Jovem Pan News, concorre com três programas ao Prêmio Europa de Comunicação de 2023. A produção, conduzida por Patty Leone, será representada por três reportagens: “Conhecendo a Dinamarca”, “Conhecendo a Riviera Francesa e pela Ilhas Baleares” e “Conhecendo a Islândia”. As matérias finalistas serão julgadas por um júri independente, e o anúncio será feito no dia 5 de dezembro, em cerimônia no Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo. No “Mala Pronta”, Patty Leone, influenciadora digital de turismo, percorre os quatro cantos do planeta para mostrar os roteiros mais interessantes e descolados. Ao longo de dois anos, o “Mala Pronta” exibiu 90 episódios inéditos, com 23 países e 12 Estados brasileiros visitados. O programa vai ao ar aos sábados, das 14h às 15h, e aos domingos, das 11h às 12h. Clique AQUI e acesse a página do programa no portal da Jovem Pan.