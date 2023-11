Jovem Pan e Go Where premiam os melhores restaurantes de São Paulo; veja quais

Melhores experiências da gastronomia paulistana foram elencadas em 35 categorias

Nesta quarta-feira, 22, foi lançada a 19ª edição do Prêmio Jovem Pan-Go Where destaca os melhores restaurantes de São Paulo em 2023. Frente a esta seleção com o melhor da gastronomia paulistana, o editor da revista, Norberto Busto, ressalta o potencial da capital em 35 categorias distintas: “São mais de cem países com cozinhas variadas do mundo todo. A gastronomia paulistana merece esse reconhecimento. E a Go Where e a Jovem Pan estão nesta noite especial para premiar estes verdadeiros heróis, que trabalham em um segmento muito difícil, muito complicado e dão um show de boa em função de sua competência e da qualidade de serviço”. Na categoria “Carnes à Carte”, por exemplo, o escolhido do ano foi o Fazenda Churrascada, restaurante do empresário Gabriel Carvalho e seu sócio Pierre Grecco.

“Na verdade a gente sempre tentou fazer um negócio muito diferente do que existia em São Paulo. O Pierre veio com muitas ideias da Disney de churrasco. A gente tentou desde o início fazer algo inovador e graças a Deus o paulistano aceitou, gostou, abraçou e tem sido sucesso desde então”, declarou Carvalho. Na categoria “Melhor Restaurante Contemporâneo”, o público escolheu a Tartuferia San Paolo, de Marcelo Gabu e Mônica Claro, que falou sobre a conquista: “Nós conseguimos ficar muito próximos dos nossos clientes através do delivery e retomamos, depois do final da pandemia, e abrimos uma nova unidade em novembro do ano passado em Pinheiros. Estamos bem felizes com os resultados da Tartuferia neste momento”.

Como o ambiente do restaurante também faz parte da gastronomia, o Baleia Rooftop, de Angelo Coser, foi premiado como o melhor restaurante com vista da cidade de São Paulo. “É um prazer enorme, e a gente não esperava, em um ano de casa. A gente agrade muito aos clientes e ao pessoal da Go Where. Foi uma honra imensa. A gente vem trabalhando bastante, com uma casa nova e uma cozinha nova para a gente, que não tínhamos um leque de cozinha mediterrânea no grupo. A gente foi atrás de um chef e fez o cardápio do zero. É um grande sucesso”, disse Coser. Confira abaixo todos os ganhadores do prêmio:

Chef Destaque do Ano: Dalton Rangel

Chef Empreendedor: Pedro Mattos (Pappagallo, Pappa Bar e Casurca)

Melhor restaurante italiano: Vicolo Nostro

Melhor restaurante japonês: Murakami

Melhor restaurante francês: Chez Claude

Melhor restaurante brasileiro: A Casa Do Porco

Melhor restaurante português: Rancho Português

Melhor restaurante árabe: Saj

Melhor restaurante asiático: Kazuo

Melhor cantina italiana: Famiglia Mancini

Melhor restaurante contemporâneo: Tartuferia San Paolo

Melhor restaurante de peixes e frutos do mar: Badauê

Melhor restaurante de carnes à la carte: Fazenda Churrascada

Melhor feijoada: Bolinha

Melhor rodízio japonês: Djapa

Melhor pizzaria: La Braciera

Melhor restaurante latino americano: Ama.zo

Melhor hamburgueria: Cabana Burger

Melhor boteco: Tatu Bola

Melhor bar de mixologia: Guilhotina

Melhor restaurante com vista/rooftop: Baleia Rooftop

Melhor restaurante vegetariano/comida saudável: Frutaria São Paulo

Melhor restaurante para ir a dois: Mezza Luna Cucina

Melhor Salgado/Sanduíche do Mercadão: Pastel de Bacalhau do Hocca Bar

Melhor restaurante com música ao vivo: Primo Piano Cucina

Melhor boutique de carne: Intermezzo

Melhor cafeteria: illy Caffè São Paulo

Melhor padaria artesanal: Feito à Mão

Melhor restaurante de experiência/temático: Beco Hexagonal

Melhor padaria: Bella Paulista

Melhor restaurante de hotel: Fasano

Melhor restaurante pet friendly: Santo Grão

Melhor restaurante próximo de São Paulo: Quinta do Olivardo

Melhor gelateria: San Lorenzo

Melhor doceria: Confeitaria Dama

Personalidade da gastronomia de São Paulo: Antônio Carlos de Toledo (Esquerdinha)

*Com informações do repórter Marcelo Mattos