Programa Ruas Abertas promove primeiro evento teste na Avenida São João

Projeto já acontece na Avenida Paulista e na Liberdade aos domingos

CRIS FAGA/ESTADÃO A Avenida São João, na região central de São Paulo, recebe neste domingo, 21 de janeiro de 2024, o primeiro teste de fechamento da via para veículos. A ideia é fazer uma experiência que pretende incluir o local no Programa Ruas Abertas, criado em 2016, para promover atividades culturais e de lazer



O Programa Ruas Abertas teve o seu primeiro evento teste na Avenida São João neste domingo, 21, no centro de São Paulo. O programa já acontece na Avenida Paulista e na Liberdade, também aos domingos. O projeto piloto teve início às 9h e finalizou às 16h, no qual um trecho de 1,5 km da avenida ficou interditado, especificamente entre o Elevador Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paiçandu. A manhã ensolarada levou diversas pessoas ao local, com direito a um grupo de chorinho, aula de dança e até mesmo uma apresentação musical em frente à Galeria do Rock, que não costuma abrir aos domingos. A tarde, no entanto, foi marcada pela chuva. Durante o período do teste, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar estiveram presentes para garantir a segurança de quem estava no local.