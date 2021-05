Promoção do Dia dos Namorados: Jovem Pan vai premiar declarações de amor; confira prêmios e participe

Para participar, basta enviar um vídeo de até 30 segundos com o depoimento citando a hashtag #ILovePancadao; os três melhores serão contemplados e aparecerão na programação da Jovem Pan

O Pancadão de Prêmios da Jovem Pan lança uma promoção mais do que especial para o Dia dos Namorados com o intuito de celebrar o amor em todas as suas formas. Para participar da promoção “I Love Pancadão” é muito fácil: tudo o que você tem que fazer é gravar um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração para o seu amor e, ao final, citar a hashtag da promoção: #ILovePancadao. Depois, basta enviá-lo para o WhatsApp 011 97465-8846. A sua declaração poderá aparecer para todo mundo ver na programação da Jovem Pan e nas nossas redes sociais. Os três melhores vídeos vão ganhar prêmios apaixonantes.

Prêmios da promoção “I Love Pancadão”

1º lugar: um voucher de motel + uma Alexa

2º lugar: um voucher de jantar + uma Alexa

3º lugar: uma garrafa de vinho + uma Alexa

Além disso, no dia 12 de junho, às 20h, haverá mais um sorteio do Pancadão de Prêmios. Os participantes vão concorrer a um Volkswagen Nivus automático e a outros dez presentes incríveis, como iPhone 11, smart TV, notebook, Samsung Galaxy e muito mais. Para participar, basta acessar pancadao.com.br e fazer a assinatura, preenchendo seus dados e as informações do seu cartão. Por R$ 0,66 por dia, os inscritos participam de todos os sorteios e recebem conteúdos exclusivos da programação da Jovem Pan. E ainda concorrem a uma BMW X1 no sorteio final. Participe já!