Protótipo de ‘carro voador’ da Eve realiza voo inaugural no interior de São Paulo

Subsidiária da Embraer inicia fase de ensaios em Gavião Peixoto; modelo elétrico tem previsão de entrega e operação comercial para 2027

  • Por Jovem Pan
  • 19/12/2025 14h05
A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer dedicada à mobilidade aérea urbana, alcançou um marco histórico nesta sexta-feira (19) ao realizar o primeiro voo de seu protótipo de eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical), popularmente conhecido como “carro voador”. O teste ocorreu na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), local que abriga a maior pista de aviação do hemisfério sul.

O voo, realizado de forma não tripulada, validou a integração dos sistemas essenciais da aeronave. Segundo a empresa, o desempenho do protótipo ocorreu conforme o esperado, permitindo a verificação do funcionamento dos oito propulsores elétricos, do gerenciamento de energia e dos níveis de ruído emitidos. Johann Bordais, CEO da Eve, classificou o evento como um marco para o ecossistema da empresa, investidores e futuros clientes.

Fase de testes

A operação desta sexta-feira inaugura oficialmente a campanha de ensaios em voo, etapa obrigatória para a obtenção da certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Recentemente, a empresa recebeu um aporte de R$ 200 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) justamente para financiar o desenvolvimento dos motores e o processo de certificação.

A Eve planeja construir um total de seis protótipos para a realização dos testes. Após este voo inicial pairado, o cronograma prevê a expansão gradual das manobras e a execução de centenas de voos mais complexos ao longo de 2026, visando cumprir todos os requisitos de segurança e operação.

Capacidade

Produzidos em uma planta na cidade de Taubaté (SP), que possui capacidade fabril para 480 unidades anuais, os eVTOLs são projetados para trajetos urbanos curtos. O modelo possui autonomia de 100 quilômetros e capacidade para transportar cinco pessoas (um piloto e quatro passageiros).

A expectativa da companhia é iniciar as entregas e as operações comerciais em 2027. O interesse global pelo veículo é alto, com uma carteira de encomendas que já soma cerca de 3 mil unidades.

As projeções de longo prazo da Eve são otimistas: a empresa estima que a frota mundial de eVTOLs alcance 30 mil unidades até 2045, transportando mais de 3 bilhões de passageiros. Financeiramente, esse mercado pode gerar uma receita de US$ 280 bilhões (aproximadamente R$ 1,5 trilhão) no mesmo período.

