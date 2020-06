Após nova provocação de Lula, Moro diz que não debate com ‘condenados por corrupção’

O petista disse que estava ‘provocando’ o ex-ministro e o procurador Deltan Dallagnol para um debate ao vivo

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O agora ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro respondeu nesta quinta-feira (11) uma nova provocação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desta vez, o petista afirmou, no Twitter, que está provocando o ex-juiz da Lava Jato e o procurador Deltan Dallagnol “para debater ao vivo”.

Ele ainda diz que “é preciso desmascarar esses canalhas e mostrar o que eles fizeram ao país”. Também no Twitter, Moro respondeu: “Não debato com condenados por corrupção presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas”.

Vou atualizar meu twitter de 09/11/2019: Não debato com condenados por corrupção presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. pic.twitter.com/bB3VoqhYK6 — Sergio Moro (@SF_Moro) June 11, 2020

No final do ano passado, durante discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula afirmou que “duvidava” que o presidente Jair Bolsonaro, Moro, Paulo Guedes e Dallagnol dormissem “com a consciência tranquila”.

Na ocasião, Moro, que condenou o ex-presidente no processo do triplex no Guarujá, escreveu: “Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas.”