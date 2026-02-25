Próximo eclipse lunar poderá ser visto do Brasil, mas apenas parcialmente

Segundo a Nasa, agência espacial americana, o fenômeno pode ser visto plenamente na parte leste da América do Norte

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Na África e Europa não será possível observar a Lua



Um novo eclipse lunar total irá ocorrer no próximo dia 3 de março. A chamada “Lua de sangue”, pelo tom avermelhado que toma a Lua, poderá ser vista em algumas partes do Brasil.

Segundo a Nasa, agência espacial americana, o fenômeno pode ser visto plenamente no começo da manhã de terça-feira na parte leste da América do Norte, em uma faixa da América Central e Sul na Colômbia, Equador e Peru.

No fim da tarde, à noite, o eclipse pode ser visto na Ásia. Segundo o site TimeandDate, pessoas no Brasil verão a Lua a partir das 5h44 até as 7h de dia 3. O portal transmitirá todo o evento.

Na África e Europa não será possível observar a Lua. Na faixa mais oeste do país, estados como Amazonas, Acre e Roraima devem conseguir ver melhor o eclipse.

Um eclipse lunar acontece quando a Terra projeta sua sombra sobre a Lua. Durante o evento, o satélite adquire uma coloração avermelhada ou alaranjada, sendo popularmente chamado de “Lua de sangue”.

Conforme explica a Nasa, isso ocorre porque o nosso planeta impede que a luz direta do Sol chegue à Lua. A luminosidade que ainda consegue atingir a superfície lunar é antes filtrada pela atmosfera terrestre.