Próximo eclipse lunar poderá ser visto do Brasil, mas apenas parcialmente
Segundo a Nasa, agência espacial americana, o fenômeno pode ser visto plenamente na parte leste da América do Norte
Um novo eclipse lunar total irá ocorrer no próximo dia 3 de março. A chamada “Lua de sangue”, pelo tom avermelhado que toma a Lua, poderá ser vista em algumas partes do Brasil.
Segundo a Nasa, agência espacial americana, o fenômeno pode ser visto plenamente no começo da manhã de terça-feira na parte leste da América do Norte, em uma faixa da América Central e Sul na Colômbia, Equador e Peru.
No fim da tarde, à noite, o eclipse pode ser visto na Ásia. Segundo o site TimeandDate, pessoas no Brasil verão a Lua a partir das 5h44 até as 7h de dia 3. O portal transmitirá todo o evento.
Na África e Europa não será possível observar a Lua. Na faixa mais oeste do país, estados como Amazonas, Acre e Roraima devem conseguir ver melhor o eclipse.
Um eclipse lunar acontece quando a Terra projeta sua sombra sobre a Lua. Durante o evento, o satélite adquire uma coloração avermelhada ou alaranjada, sendo popularmente chamado de “Lua de sangue”.
Conforme explica a Nasa, isso ocorre porque o nosso planeta impede que a luz direta do Sol chegue à Lua. A luminosidade que ainda consegue atingir a superfície lunar é antes filtrada pela atmosfera terrestre.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.