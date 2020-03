PSDB-RJ lamenta morte de Bebianno: ‘Brasil perde um grande homem’

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Ex-ministro era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro



O PSDB do Rio de Janeiro lamentou a morte de Gustavo Bebianno, por meio de nota, na manhã desta sábado (14). De acordo com o diretório estadual do partido, o ex-ministro de Jair Bolsonaro e pré-candidato à Prefeitura do Rio era “um grande homem, que muito fez pelo País”.

“Com grande pesar e tristeza, comunicamos o falecimento de Gustavo Bebianno, na madrugada deste sábado. O Brasil perde hoje um grande homem, que muito fez pelo país”, disse o partido. “Sempre será motivo de orgulho para o PSDB/RJ ter a passagem de Gustavo Bebianno registrada em sua história”, completou.

O PSDB nacional também se pronunciou através das redes sociais. “Lamentamos profundamente o falecimento do ex-ministro Gustavo Bebianno. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”, publicou.

‘Entusiasmado’ pelas eleições municipais

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o presidente estadual do PSDB no Rio de Janeiro, Paulo Marinho, afirmou que o colega não tinha problemas de saúde e estava entusiasmado por disputar as eleições municipais. O óbito ocorreu por volta de 5h30, em Teresópolis.

“Bebianno era uma pessoa de um carácter muito reto, não era do mundo da política. Era uma pessoa de uma generosidade imensa, um idealista, só abraçava as causas que ele acreditava. Estava muito entusiasmado para disputar as eleições no Rio com a Prefeitura.”