No início do relacionamento, Bruno Farias topou o desafio de comer um hambúrguer gigante para não pagar a conta

Reprodução/Twitter/@fariaspsicologo Psicólogo Bruno Farias e engenheira Mariana Figueiredo completaram 10 anos de casados no domingo, 7



O psicólogo Bruno Farias viralizou nas redes sociais ao relembrar o primeiro encontro com a esposa, a engenheira Mariana Figueiredo. Juntos há dez anos, o casal é de Santos, litoral de São Paulo. No início do relacionamento, em 2012, Bruno topou o desafio de comer um hambúrguer gigante para não pagar a conta e, de quebra, ganhar uma bicicleta. De acordo com ele, na época, o casal se sentou a mesa, fez o pedido e o psicólogo teria inventado que estava sem dinheiro suficiente para pagar a conta. Ele conta que a cena foi para deixar o momento mais dramático para dizer que iria participar do desafio. Contudo, a namorada ficou brava com a situação e alertou para que não comesse o lanche. Bruno não deu ouvido a Mariana e entrou para o desafio, que estipulava tempo máximo de 30 minutos para comer todo o hambúrguer. “Pessoas rodearam minha mesa gritando coma, coma!”, relembrou. O psicólogo venceu o desafio, mas as palavras da futura esposa surtiram efeito: ele passou mal. “Senti meus órgãos abdominais explodirem, os olhos saírem das pálpebras. Achei melhor desmaiar do que pedir pra ela pagar a conta”, contou. No fim, Bruno pegou a bicicleta que venceu no desafio e levou Mariana para casa. “No fim estava passando tão mal. A única coisa que fiz foi colocar a menina no cano da bicicleta, deixá-la em casa e dizer que amanhã eu telefonava. Ela ficou frustrada e furiosa. E hoje completamos 10 anos de casados. Te amo amor”, completou.