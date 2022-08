Sobremesa brasileira é eleita uma das melhores do mundo pelo Taste Atlas; saiba qual

‘Pavê’ foi o único doce do Brasil a aparecer na lista e ocupa a 12ª posição; site fez um ranking com os 50 melhores bolos e tortas

Pixabay/Daria-Yakovleva Pavê é considerada a 12ª melhor sobremesa do mundo pelo Taste Atlas



Uma tradicional sobremesa brasileira foi eleita pelo Taste Atlas, um guia de viagem, como uma das melhores do mundo. A grande vencedora, que ocupa a 12ª posição em uma lista de 50 bolos, é o pavê, que o site considera como um bolo de camadas feito de uma combinação de biscoitos de champanhe, creme, ovos, leite condensado e chocolate. “É uma sobremesa tradicional no Brasil, onde cada família tem sua própria variação, por isso há receitas de pavê de morango, abacaxi, chocolate branco, coco, amendoim, entre outros”, escreveu o site. A primeira colocação dos melhores bolos e tortas ficou com a “garash”, uma sobremesa da Bulgária criada em 1885 pelo confeiteiro astro-húngaro Kosta Garash. Trata-se de uma torta com camadas delicadas de nozes e um creme de chocolate amargo e por cima cobertura de chocolate e amêndoas picadas. Já o segundo lugar ficou com a “frgál”, uma sobremesa da República Tcheca. O doce possui 30 cm de diâmetro e é feito com uma massa fina fermentada e com muita cobertura, que vária, podendo ser de: pera, queijo fresco, ameixas, nozes, mirtilo ou framboesa. Para completar o ranking, está o “smetannik”, um bolo da Rússia feito de uma combinação de farinha, açúcar, ovo, mel e cobertura de leite fresco com creme azedo, baunilha, cream cheese e leite.