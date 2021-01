Polícia Federal publica edital com 1,5 mil vagas e salários de até R$ 23 mil

Cargos são para agente, escrivão, papiloscopista e delegado; inscrições podem ser feitas entre os dias 22 de janeiro e 9 de fevereiro

Divulgação/PF Candidatos deverão fazer, além da prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica e avaliação psicológica



Foi publicado nesta sexta-feira, 15, o edital do concurso da Polícia Federal para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. São 1500 vagas, com salários de R$ 23 mil para delegado e R$ 12 mil para as demais funções. No documento, disponibilizado no Diário Oficial da União, estão detalhados os requisitos para concorrer a uma das vagas, além dos conteúdos programáticos e os prazos. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 22 de janeiro e 9 de fevereiro de 2021 pelo site e a prova objetiva está prevista para o dia 21 de março de 2021.

Os candidatos a todos os cargos deverão fazer, além da prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica e avaliação psicológica. Aqueles interessados em concorrer a uma vaga de delegado de Polícia Federal deverão fazer também prova oral e avaliação de títulos. Já os candidatos ao cargo de escrivão passarão por uma prova prática de digitação. A previsão é que os candidatos aprovados participem do Curso de Formação Profissional na Academia Nacional de Polícia no segundo semestre. Para acessar o edital na íntegra clique aqui​.