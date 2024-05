Quase 12 mil animais já foram resgatados das enchentes no RS

ONGs e voluntários estão na linha de frente desde o início das chuvas para salvar os bichos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Estado tem enfrentado chuvas fortes desde o fim de abril



Segundo último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 11.932 animais foram resgatados das enchentes que atingem o estado. Cães, gatos, porcos, cavalos, como foi o caso do “Caramelo”, e aves estão sendo resgatados diariamente por ONGs e bombeiros civis. Segundo a secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a maioria dos bichos resgatados são cães e gatos, mas animais silvestres também estão sendo socorridos, como guaxinins. Ainda conforme a secretaria, os animais que são recolhidos passam por uma triagem veterinária, para separar os que estão com problemas de saúde e os que estão aptos a retornarem aos tutores ou serem levados para abrigos. Os bichos estão sendo enviados para abrigos públicos, ONGs ou clínicas veterinárias, dependendo do estado de saúde.

O grupo Carrefour Brasil, cedeu à prefeitura de São Leopoldo, um galpão que anteriormente funcionava um hipermercado, mas como o espaço está em desuso, foi improvisado como abrigo para os animais que chegam das enchentes.

Nas redes sociais, vários perfis que estão na linha de frente no sul, compartilham a rotina de resgate e captura dos animais, incentivando as doações e até mesmo ajudando os tutores a encontrarem os pets que estão perdidos.

A ONG Campo Bom Pra Cachorro, da cidade de Campo Bom, é um dos exemplos de quem está desde o início das chuvas atuando de forma voluntária no resgate dos animais. Eles criaram, inclusive, um perfil nas redes para postar fotos dos animais que já foram resgatados e estão prontos para retornar aos donos. Uma das cachorrinhas que foi encontrada, ficou cerca de 12 dias sem se alimentar e acabou ingerindo pedra por fome. Ela precisou passar por uma cirurgia para retirada das pedras do estômago e agora esta se recuperando aos poucos.

