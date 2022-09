Quatis invadem casa de moradora no Paraná e comem 4 quilos de bacon

Animais também comeram pão e frutas, além de espalharem sujeira dentro da residência; caso ocorreu na terça-feira

Uma moradora de Campo Mourão, no Paraná, teve a casa invadida por quatis na terça-feira, 13. Os “invasores”, provavelmente, entraram no imóvel em busca de alimentos. Eles comeram quatro quilos de bacon, além de pão e frutas e ainda espalharam muita sujeira dentro da residência. Em entrevista para uma emissora de TV local, a moradora contou que tinha visto os animais no quintal de casa. Porém, mais quatis começaram a aparecer e a assustaram. A mulher expôs a invasão em suas redes sociais e afirmou que mudará seus hábitos, como trancar o imóvel e evitar deixar alimentos em locais de fácil acesso. A residência fica no bairro Parque das Acácias, situada em uma área de mata de reserva legal. Isso possibilita que os animais escalem muros e entrem nas casas. Os quatis são animais silvestres, vivem sempre em bando e podem se assustar com a presença humana. Eles possuem garras e dentes bastante afiados, que podem causar sérios danos a quem tentar confrontá-los. Sua alimentação é natural e, devido a isso, a recomendação é não oferecer alimentos aos quatis, pois podem ser prejudiciais à saúde deles. Normalmente, a espécie se alimenta de frutas, pequenos mamíferos e aves. Durante a noite, se abrigam no alto das árvores e dormem enrolados.