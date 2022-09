Funcionária de creche no Rio de Janeiro acusa diretora de agressão após pedir demissão

Amélia Marracho, de 18 anos, denunciou puxões de cabelo e outras violências, além de ter citado que comeu ‘arroz com barata’ na instituição de ensino

Divulgação/ PCPR Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro



Uma funcionária de uma creche da zona oeste do Rio de Janeiro, Amélia Marracho, de 18 anos, prestou queixa à Polícia Civil alegando ter sido agredida pela diretora do estabelecimento. Segundo ela, o caso aconteceu depois dela pedir demissão. A polícia está investigando a situação, que está sendo apontada como lesão corporal. A vítima restou o depoimento e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. A agressão, que teria acontecido no começo da semana, também está sendo apurado também pelo juizado criminal. A dona da creche nega todas as acusações. Amélia contou à polícia que estava trabalhando há cerca de três meses na creche como auxiliar de berçário. Era o primeiro emprego com carteira assinada dela. Ela revelou que um dia passou mal após se alimentar com comida estragada, supostamente arroz com barata, na instituição, e precisou se afastar. Quando retornou ao trabalho decidiu pedir remissão. Amélia disse que foi agredida com puxões de cabelo pela dona do estabelecimento. Em um áudio gravado pela própria funcionária durante uma conversa com a diretora, identificada como Danielle Bárbara da Fonte Moraes, as duas discutem e é possível ouvir gritos de Amélia pedindo socorro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga