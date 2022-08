Quatro apostas dividem prêmio de R$ 26,6 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados 

A quina teve 242 apostas contempladas, sendo que cada um vai levar R$ 14.818,18

Marcelo Camargo/Agência Brasil Quatro apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2510 da Mega-Sena



A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2510 da Mega-Sena na noite deste sábado, 13, em São Paulo. Nele, foram sorteados os seguintes números: 08-13-25-32-44-57. De acordo com a Caixa, quatro apostas simples das cidades de Morretes-PR, Ponta Grossa-PR, Duque de Caxias-RJ e Barueri-SP acertaram as seis dezenas. Como a premiação era de R$ 26,6 milhões, cada bilhete ganhador vai receber R$ 6.670.155,67. A quina teve 242 apostas contempladas, sendo que cada um vai levar R$ 14.818,18. A quadra, por sua vez, teve 10.296 apostas contempladas, sendo que cada um dos sortudos vai levar R$ 497,55.