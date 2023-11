Quatro jovens são resgatadas de cruzeiro pela PF no RJ suspeitas de serem vítimas de exploração sexual

Um homem, que seria o organizador do evento, foi preso; vítimas não podiam se comunicar externamente e só podiam se locomover no navio sob vigilância

Divulgação/Polícia Federal Jovens fora resgatadas de navio cruzeiro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro



Quatro jovens suspeitas de serem vítimas de exploração sexual foram resgatadas de uma navio de cruzeiro na manhã desta segunda-feira, 13, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um suspeito, que seria o organizador do evento, foi preso. Ele deve responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas. Os nomes do preso e das vítimas não foram divulgados. Segundo as investigações da PF (Polícia Federal), as jovens são de Santa Catarina e São Paulo, na faixa etária de 18 a 21 anos. A corporação informou que as vítimas foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos. Entretanto, ao chegarem no navio, elas perceberam que os funcionários do local ofereciam bebidas, que continham substâncias incomuns. De acordo com a PF, as jovens não podiam se comunicar externamente e só podiam se locomover no navio sob vigilância. No entanto, uma delas conseguiu acessar o telefone e fez contato com a família, que acionou a Polícia Federal. As vítimas foram levadas à Delegacia da PF em Angra dos Reis, de onde foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames. O inquérito segue para apurar a eventual participação de outras pessoas.