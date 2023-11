Magalu identifica ‘incorreções contábeis’, revisa balanço e reduz patrimônio em R$ 322 milhões

Empresa realizou uma auditoria interna após receber uma denúncia anônima em março deste ano

ALF RIBEIRO/FOTOAREN/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/10/2023 Magazine Luiza é uma das principais empresas de varejo do Brasil



A Magazine Luiza comunicou ao mercado, na noite desta segunda-feira, 13, que identificou erros em lançamentos contáveis. De acordo com a empresa, após receber uma denúncia anônima, uma auditoria foi instaurada, em março deste ano – o processo foi conduzido pela PwC, TozziniFreire Advogados e supervisionado pelo Comitê de auditoria, riscos e compliance da companhia (CARC). Com os resultados em mãos, a Magalu anunciou que a apuração encontrou “incorreções” na forma como eram lançadas o balanço “bonificações em determinadas transações comerciais”. Apesar disso, o relatório aponta que “houve boa fé dos administradores” nos erros de lançamento contábeis de bonificações. “O principal aspecto identificado refere-se à utilização de determinadas Notas de Débito, que são documentos emitidos pela Companhia e assinados pelos fornecedores para o reconhecimento contábil das receitas de bonificações, sem observar com precisão o cumprimento das obrigações de desempenho (as quais, devido ao dinamismo e complexidade, variam de acordo com as especificidades de cada negociação) em momento específico no tempo”, explicou. Assim, segundo a nota enviada aos investidores, a empresa de Luiza Trajano sofreu um impacto total no patrimônio líquido de R$ 322 milhões.