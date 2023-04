Queda de hidroavião em Bragança Paulista, no interior de SP, deixa dois mortos

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, cinco viaturas e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência

Polícia Militar/Divulgação Aeronave cai em Bragança Paulista neste domingo, 30



Um hidroavião caiu numa represa do Rio Jaguari, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 30. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, dois idosos morreram com na queda da aeronave. Um tinha 74 anos, enquanto outro havia completa 72 anos. De acordo com a corporação, cinco viaturas e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o hidroavião ficou submerso.