Brasil é o 2º colocado em ranking de confiança do consumidor no mês de abril

Levantamento da Ipsos engloba 29 países e tem a Indonésia como líder, com índice de 63,5%; México e Índia completam o topo da lista

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/03/2022 Consumidores brasileiros foram os que tiveram alta mais acentuada em seus níveis de confiança nos últimos 12 meses



O Brasil é o 2º colocado entre 29 países do Índice Global de Confiança do Consumidor do mês de abril, atrás apenas da Indonésia. A pesquisa mensal é feita pela Ipsos, e o Brasil aparece com 57,9%, 1,6% a mais do que o registrado no mês anterior, enquanto a Indonésia tem 63,5%. Atrás do Brasil, vêm México (56,2%) e Índia (55,5%). Quanto maior é a pontuação, maior é o grau de confiança dos consumidores em relação à economia do país. Os consumidores brasileiros foram os que tiveram alta mais acentuada em seus níveis de confiança nos últimos 12 meses, até abril. Turquia e México aparecem, respectivamente, em 2º e 3º lugares como maiores variações positivas no período, com 10,5% e 6,2%. A margem de erro para o Brasil é de 6,3%.

Confira a reportagem completa:

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto