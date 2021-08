Queiroga anuncia 5% mais vacinas ao RJ para conter variante delta

Nesta semana, governadores enviaram uma carta ao ministro pedindo que mais doses fossem enviadas ao Estado

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Queiroga anunciou envio de doses ao RJ



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste sábado, 7, que a pasta vai distribuir mais doses de vacina contra a Covid-19 ao Rio de Janeiro para tentar controlar a transmissão da variante delta no Estado. “Seguimos trabalhando forte para acelerar a vacinação em todo o Brasil. Hoje pela manhã, definimos que o Estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas para conter o avanço da variante Delta no estado”, disse o ministro pelas redes sociais. “Nesta semana, entregamos mais de 994,4 mil doses ao Estado do Rio de Janeiro. A última entrega foi realizada ontem, com mais de 690 mil doses. Desde o início da campanha, já enviamos mais de 15 milhões de doses para o estado do RJ”, completou.

Como a Jovem Pan mostrou nesta semana, governadores enviaram uma carta a Queiroga pedindo que mais vacinas fossem enviadas ao Estado. No documento, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador da temática de vacinação no Fórum de Governadores, afirmou que, se a transmissão da variante delta não for contida, o Rio pode se tornar epicentro de uma terceira onda. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre junho e julho, 26,9% dos casos de Covid-19 eram da variante. A cepa foi identificada em 38 dos 92 municípios. Na capital, ela era responsável por 45% das infecções. De acordo com a SES, os dados permitem afirmar que a delta está circulando e tem tendência de aumento, podendo se tornar a mais frequente no Estado.