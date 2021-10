Queiroga testa positivo novamente para a Covid-19 e continuará nos EUA

Ministro da Saúde, que acompanhou Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, só poderá regressar ao Brasil quando o exame der negativo; ele afirma que está trabalhando à distância

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde foi um dos quatro membros da comitiva brasileira na ONU que pegou o coronavírus



O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, voltou a testar positivo para a Covid-19 e seguirá em quarentena em Nova York por mais alguns dias, enquanto espera por um resultado negativo. Só então poderá retornar ao Brasil. O primeiro diagnóstico positivo de Queiroga foi feito no dia 21 de setembro, enquanto o ministro acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Nas redes sociais, ele afirmou que está trabalhando enquanto está nos Estados Unidos. “Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância para acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta, afirmou.

Além de Queiroga, outros três integrantes da comitiva brasileira na ONU testaram positivo: o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e um diplomata responsável por ajudar a organizar a viagem. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, que não viajaram a Nova York, também se infectaram. Já Bolsonaro e a esposa, Michelle, informaram que testes realizados no último domingo deram resultado negativo e puderam sair do isolamento em que ficaram por cinco dias.