Queiroga vai a Guarulhos receber 3,8 milhões de doses do consórcio Covax

No sábado, 1º, um voo já havia entregue 220 mil doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em coletiva da OMS, Queiroga afirmou que é 'possível garantir' que toda a população brasileira será vacinada até o final do ano



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está a caminho do Aeroporto de Guarulhos para receber, neste domingo, 2, um lote de 3,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, adquiridas através do consórcio Covax Facility. Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde no perfil oficial da pasta, Queiroga afirma, ao lado da médica Socorro Gross, representante da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), que todos estão “muito empenhados em trazer a esperança de volta para o povo brasileiro” e por fim à pandemia do novo coronavírus. O voo está previsto para chegar às 16h.

Neste sábado, um voo já havia entregue 220 mil doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Até o momento, foram aplicadas mais de 41,6 milhões de vacinas contra a Covid-19. Deste total, aproximadamente 29,3 milhões de pessoas receberam apenas a primeira dose, enquanto 13,7 milhões de pessoas também receberam o reforço contra a doença. Em coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta semana, Queiroga afirmou que é “possível garantir” que toda a população brasileira será imunizada até o fim deste ano.