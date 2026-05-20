Quem era o desembargador encontrado morto após desaparecer no RJ

Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, estava desaparecido desde o dia 14 de abril; corpo foi localizado próximo ao mirante Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca

Foto: Reprodução/TRF2 Em maio do ano passado, Alcides Martins Ribeiro Filho foi afastado cautelarmente pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por envolvimento em um caso de violência doméstica,.



A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro localizou nesta terça-feira (19) o corpo do desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que estava desaparecido desde o dia 14 de abril.

O cadáver foi encontrado próximo do mirante Vista Chinesa, na zona sul do Rio de Janeiro, por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência.

A Delegacia de Homicídios da Capital realizou perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer o caso e as circunstâncias da morte.

Carreira

Alcides Martins ingressou na magistratura federal em 1993, após aprovação em concurso público promovido pelo TRF-2 para o cargo de juiz federal substituto.

Ao longo da carreira, atuou na 1ª Vara Federal de Niterói, na 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro e na 28ª Vara Federal Cível da capital fluminense. Em 2017, tomou posse como desembargador federal do TRF-2.

O magistrado também presidiu a 5ª Turma Especializada e integrou o Conselho de Administração da Corte.

Afastamento por suspeita de violência doméstica

Em maio do ano passado, Alcides Martins Ribeiro Filho foi afastado cautelarmente pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por envolvimento em um caso de violência doméstica contra a ex-companheira.

Para o CNJ, as circunstâncias apontavam para um comportamento considerado incompatível com o exercício da magistratura.

Na ocasião, o ministro Mauro Campbell Marques afirmou que “a sociedade espera e exige que os magistrados mantenham postura condizente com os deveres inerentes à responsabilidade do cargo”.

Segundo o Conselho, as circunstâncias do caso revelariam um comportamento explosivo e irascível, incompatível com os requisitos mínimos exigidos para o exercício da função jurisdicional. Em razão disso, o desembargador estava afastado de suas funções desde maio de 2025.

TRF-2 lamenta morte do desembargador

Em nota oficial, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região afirmou ter recebido a confirmação da morte “com profundo pesar”.

“Em nome dos magistrados e servidores, o Presidente da Corte, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do Eminente Desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho neste momento de apreensão e tristeza.”, afirmou o tribunal.

*Com informações do Estadão Conteúdo