Radialista que quebrou tornozeleira eletrônica e xingou Moraes é preso no Espírito Santo

Prisão ocorreu devido ao descumprimento de medidas cautelares, que incluíam o uso de uma tornozeleira eletrônica

Reprodução/RedesSociais Radialista Roque Saldanha



O radialista Roque Saldanha foi detido em Colatina, no Espírito Santo, após uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A prisão ocorreu devido ao descumprimento de medidas cautelares, que incluíam o uso de uma tornozeleira eletrônica. Saldanha ganhou notoriedade nas redes sociais ao publicar um vídeo em que cortava o dispositivo e proferia ofensas contra Moraes. Em 2023, Saldanha já havia sido preso durante a Operação Lesa Pátria. De acordo com a decisão judicial mais recente, ele teria violado as condições de monitoramento mais de 50 vezes apenas em 2024. A nova prisão está ligada a alegações de que ele teria incitado atos golpistas e feito ameaças ao Estado Democrático.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O radialista justificou suas ausências, afirmando que a tornozeleira eletrônica lhe causava problemas físicos e emocionais. Essa defesa, no entanto, não foi suficiente para evitar a nova detenção. Saldanha agora enfrentará uma audiência de custódia marcada para este sábado, dia 21. A situação de Saldanha levanta questões sobre a liberdade de expressão e os limites do ativismo nas redes sociais, especialmente em um contexto político tenso. A repercussão de suas ações e declarações continua a gerar debates sobre a responsabilidade dos cidadãos em relação à ordem pública e à democracia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA