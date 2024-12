Rio de Janeiro tem chuvas intensas e ventos fortes nesta sexta-feira (20)

Sistema de monitoramento Alerta Rio emitiu avisos sobre a possibilidade de chuvas que variam de moderadas a fortes, além de relâmpagos e rajadas de vento

VANESSA ATALIBA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As autoridades locais estão em alerta e recomendam que a população tome precauções



Nesta sexta-feira (20), a cidade do Rio de Janeiro está sob a influência de fortes ventos e chuvas intensas. O sistema de monitoramento Alerta Rio emitiu avisos sobre a possibilidade de chuvas que variam de moderadas a fortes, além de relâmpagos e rajadas de vento que podem ser perigosas. Devido à gravidade da situação, o município foi classificado no Estágio 2, o que indica a presença de riscos significativos e a possibilidade de eventos com alto potencial de impacto. Essa classificação foi determinada pela medição de chuvas moderadas em pelo menos duas estações meteorológicas da região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades locais estão em alerta e recomendam que a população tome precauções, evitando áreas propensas a alagamentos e deslizamentos. A previsão é de que as condições climáticas adversas persistam ao longo da noite, exigindo atenção redobrada dos cidadãos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias