Rainha da Dinamarca e Lula discutem preservação ambiental e saúde no Brasil

Durante sua visita ao Brasil, a rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson, teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. A reunião abordou questões importantes, como a preservação ambiental e os investimentos na área da saúde. Um dos principais tópicos foi o aporte de R$ 864 milhões da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, destinado à modernização de sua unidade em Montes Claros, Minas Gerais. Lula enfatizou o compromisso do Brasil em alcançar o desmatamento zero e promover a transição energética. Ele destacou a Dinamarca como uma das principais contribuidoras do Fundo Amazônia, ressaltando a importância da colaboração internacional para enfrentar desafios ambientais

O presidente também mencionou a necessidade de reconstruir as relações do Brasil com o exterior, especialmente em relação à adoção de energias renováveis. Outro ponto discutido foi a devolução do Manto Tupinambá, que se encontra na Dinamarca desde o século XVII. Essa ação é vista como um importante passo para o resgate cultural do povo tupinambá. A rainha Donaldson manifestou sua solidariedade em relação às recentes enchentes no Rio Grande do Sul e às secas que afetam outras partes do Brasil, destacando a importância de valores compartilhados entre os dois países.

