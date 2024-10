Javier Milei é acusado de plágio em discurso na ONU

Durante sua fala, ele utilizou trechos que lembram o monólogo do personagem fictício Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, na série americana ‘West Wing’

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Essa não é a primeira vez que o presidente enfrenta alegações de plágio



O presidente argentino, Javier Milei, está no centro de uma controvérsia após seu discurso inaugural na Assembleia-Geral da ONU, onde foi acusado de plagiar a famosa série americana “West Wing”. Durante sua fala, ele utilizou trechos que lembram o monólogo do personagem fictício Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen. Em sua declaração, Milei afirmou: “Acreditamos na liberdade de expressão para todos… acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão”. Essa frase é bastante semelhante à de Bartlet, que diz: “Somos a favor da liberdade de expressão em todos os lugares… defendemos a liberdade contra a tirania, em todos os lugares”.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com o jornalista argentino Carlos Pagni levantando questionamentos sobre a coincidência entre os discursos. O jornal La Nación também destacou que “West Wing” é a série preferida do porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, o que gerou ainda mais especulações sobre a influência da obra na retórica de Milei. Essa não é a primeira vez que o presidente enfrenta alegações de plágio. Anteriormente, Milei já havia sido acusado de copiar trechos de seus livros, como “Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica” e “Pandenomics”, sem dar os devidos créditos. Na ocasião, ele desqualificou as acusações, atribuindo-as ao “desespero” de seus opositores políticos.

