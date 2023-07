Rápido e sem dor, procedimento a laser acaba com deformidades da gengiva em até 20 minuto

Tratamentos indolores e mais curtos, com uso de tecnologia inovadora, têm sido buscados por pacientes que desejam um sorriso natural e harmonioso

Divulgação/Dental Life Novos tratamentos de gengiva surgiram com o intuito de reduzir o tempo de realização do processo



A gengivoplastia a laser tem revolucionado o tratamento e gerado satisfação dos pacientes que tinham vergonha do sorriso com a gengiva exposta. Para muita gente, o sorriso gengival é motivo para não mostrar os dentes. Até então, para realizar uma gengivoplastia, era preciso passar por diversos exames e preparações, moldagens e cirurgia invasiva. Os cuidados após o procedimento cirúrgico também geravam bastante desgaste aos pacientes que enfrentavam maior sensibilidade, que tinha que ser controlada com o uso de medicamentos, além de mudança na alimentação.

Segundo o diretor de marketing do Instituto Dental Life, Thiago Siqueira, as pessoas buscam procedimentos indolores. “Uma gengivoplastia costuma ser feita de forma cirúrgica, com corte da gengiva, aplicação de ponto, alto volume de anestesia, pós-operatório com restrição alimentar e retorno ao dentista há cada 3 dias.” Novos tratamentos, porém, têm surgido com o intuito de reduzir o tempo de realização do processo e acabar com o “pós-operatório”. O Instituto Dental Life, com mais de 5 anos no mercado, incluiu no leque de tratamentos a gengivoplastia a laser. A correção da gengiva é feita sem dores ao paciente, apesar de não usar anestesia. A pessoa sai da sala após 20 minutos de processo podendo sorrir normalmente, sem a necessidade de pós-operatório.

No novo centro de estética oral 100% digital montado na sede, em São Paulo, o Instituto Dental Life incluiu em um único espaço diversos outros tratamentos rápidos, indolores e não invasivos, com o objetivo de gerar uma nova experiência aos pacientes, até então acostumados com tratamentos intermináveis, com o medo da dor e a possibilidade de serem submetidos a cirurgias. “O nosso procedimento a laser é sem anestesia e dor. Ele recorta, faz a assepsia e a cauterização ao mesmo tempo. O cliente pode sair do consultório e ir direto para um almoço sem preocupação”, ressaltou Siqueira.

O que permite tratamentos indolores e rápidos é o laser odontológico de última geração, usado em pelo menos 30 aplicações. Tratamento de sensibilidade, remoção de cáries sem anestesia, gengivectomia, diastema, remoção de resina ou lentes de porcelana e canal são algumas das possibilidades eficazes por meio da tecnologia. “O laser não prejudica a gengiva ou o dente saudável, vaporizando o tecido adoecido e mantendo a qualidade do restante da arcada”, afirmou Siqueira, que explicou que também pode ser usado para correção de ronco dos pacientes.

Outro tratamento realizado de forma rápida e segura é o implante. O processo que normalmente duraria 45 dias é resolvido em um único atendimento. O tomógrafo de última geração, que consegue fazer até 1300 imagens para a reprodução exata do sorriso, permite a entrega de um serviço ágil. “Menos tempo para o dentista, mais respeito para o paciente”, ressaltou o diretor de marketing do Instituto Dental Life, que destacou a importância da velocidade para o atendimento de idosos, que normalmente buscam esse tipo de procedimento. ​As próteses são desenhadas, construídas e finalizadas dentro do laboratório, permitindo ao cliente participar do processo, como na escolha da coloração do novo sorriso.

​Ao todo, são 6 consultórios amplos, equipados com alta tecnologia conectada. No Instituto Dental Life, em São Paulo, o paciente usa um espaço de convivência com café, sala de espera com acesso a plataformas de streaming e um espaço externo, para que no mesmo dia saia com o sorriso perfeito. ​O Instituto destaca que os produtos são resistentes sem necessidade de manutenção, mas orienta os pacientes a fazerem acompanhamento a cada 6 meses, para resolver possíveis dúvidas.