Recepcionista leva 11 facadas de colega de trabalho no centro de São Paulo

Ubiracy, um camareiro de apenas 19 anos que estava no hotel há duas semanas, ficou irritado após receber uma advertência de Maycon por solicitar cigarros aos hóspedes; vítima se recupera na casa de parentes

Reprodução/Câmera de segurança O agressor foi detido em flagrante



Neste sábado (2), um recepcionista de 26 anos foi brutalmente atacado por um colega de trabalho no centro de São Paulo, levando 11 facadas. O autor do crime, Ubiracy, um camareiro de apenas 19 anos que estava no hotel há duas semanas, ficou irritado após receber uma advertência de Maycon por solicitar cigarros aos hóspedes.

Em resposta à reprimenda, Ubiracy se dirigiu ao recepcionista e o agrediu com uma faca que, segundo ele, havia encontrado no quarto de um cliente. O agressor foi detido em flagrante. A vítima, por sua vez, está se recuperando na casa de familiares e passará por um exame de corpo de delito.

