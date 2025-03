Caminhão-tanque tomba no Rio de Janeiro, pega fogo e fecha a Rodovia Presidente Dutra

Avenida Brasil sentiu os efeitos do acidente e ficou congestionada nesta segunda-feira de Carnaval; motorista conseguiu escapar sem ferimentos

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Um caminhão-tanque pegou fogo na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura de Jardim América



Um caminhão-tanque que transportava diesel S-10 tombou na Rodovia Presidente Dutra, bloqueando a via em ambos os sentidos. O incidente aconteceu por volta das 12h45, na altura do Jardim América, e resultou em um incêndio no veículo. Felizmente, o motorista conseguiu escapar sem ferimentos.

Como consequência do acidente, a Avenida Brasil enfrenta um grande congestionamento, uma vez que muitos motoristas tentam acessar a Via Dutra. Para minimizar os efeitos do tráfego intenso, foi estabelecido um desvio pela Linha Vermelha, que deve ajudar a aliviar a situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas e garantir a segurança da área. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente para auxiliar no controle do fluxo de veículos, evitando maiores complicações no trânsito.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) também está atuando na Avenida Brasil, orientando os motoristas e tentando facilitar a passagem em meio ao congestionamento gerado pelo acidente. A situação ainda é monitorada, e recomenda-se cautela aos que transitam pela região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA