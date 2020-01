Regina Duarte é a nova secretária especial da Cultura

A atriz disse ‘sim’ ao convite do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (29), em Brasília

Carolina Antunes/PR Regina Duarte e Bolsonaro



A atriz Regina Duarte aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura nesta quinta-feira (29). Ela se reuniu com o presidente na tarde desta quinta no Palácio do Planalto, em Brasília. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Regina assume a vaga deixada por Roberto Alvim, demitido por Bolsonaro após parafrasear frases do ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Após a reunião com o presidente, a atriz foi até a Secretária-Geral da Presidência para se informar sobre as formalidades para assumir o cargo.

Antes de aceitar o convite, a agora secretária especial da Cultura convidou a reverenda Jane para assumir o cargo de secretária-adjunto da pasta subordinada ao Ministério do Turismo.